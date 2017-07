Dani Alves prezantohet si blerja më e re e PSG

Shtuar më 12/07/2017, ora 16:20

Midis Manchester Cityt dhe PSG, Dani Alves ka zgjedhur zyrtarisht PSG.Lojtari ka qënë sot në Paris dhe ashtu siç njoftoi Albeu.com në orën 16:00 ekipi zyrtarizoi vendimin e lojtarit për tu bashkangjitur francezëve për sezonin e ardhshëm. Francezët e duan brazilianin ta marrin në turneun Amerikan që do të zhvillojë duke nisur nga kjo javë, përcjell Albeu.com. Alves do ti bashkohet brazilianëve të tjerë Marquinhos, Thiago Silva, dhe Lucas Moura, si dhe ai do të mbajë veshur fanellën me numrin 32. /albeu.com/