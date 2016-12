De Biasi: Kaçe kujton se ka botën nën këmbë

Shtuar më 31/12/2016, ora 13:57

Gianni De Biasi ka kaluar një vit mjaft të suksesshëm në kombëtaren tonë, por dhe ai ka pasur dritë-hijet e tij, teksa mes tyre është dhe konflikti me Ergys Kaçen. Strategu italian nuk e fsheh se ka mbetur shumë i zhgënjyer nga mesfushori i Paok-ut, duke e ironizuar në një intervistë të dhënë për gazetën "Panorama Sport"."Do të flas vetëm për futbollistët tanë, pra vetëm për Ergysin. Mendoj se po kalon një moment të vështirë, por jam i bindur gjithashtu se do ta kalojë këtë situatë dhe do të jetë më i fortë dhe më i pjekur në të ardhmen. Gjithnjë nëse arrin të lexosh mirë mesazhet që merr në jetë… Kur jemi të rinj mendojmë se bota është nën këmbët tona, por në fakt ne jemi vetëm një pjesëz e vogël e ingranazhit".