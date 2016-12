De Biasi takim special për festat me Conten

Shtuar më 29/12/2016, ora 17:29

Gianni De Biasi ka vendosur që për festat e fundviditit të vizitopjë kolegun e tij italian që drejton skuadrën e Chelsea-t, Antonio Conte.Trajneri i kombëtares sonë ishte i pranishëm në qendrës stërvitore të Bluve të Londrës ku pati takim me një nga trajnerët më të mirë në botë për momentin.De Biasi ndoqi nga afër stërvitjen e Chelsea-it që po vijon përgatitjet për sfidën ndaj Stoke City-it ku të besuarit Antonio Contes do të synojnë ta cojnë në 13 numërin e sukseseve rresht.Të dy teknikët i dhanë disa këshilla njëri-tjetrit në takimin që patën duke u shfaqur shumë të afërt sic tregohet në këtë foto të postuar nga trajneri i kombëtares shqiptare në rrjetet sociale me De Biasin që e falenderon Conten, për mikëpritjen. /albeu.com/