De Gea i mbyll derën përfundimisht Realit

Shtuar më 05/05/2018, ora 09:19

Në çdo merkato ka zëra se De Gea lidhet me një kalim tek Real Madridin. Por është vetë spanjolli, De Gea që këmbëngul se do të mbetet te skuadra angleze dhe se ndihet i privilegjuar që vesh fanellën e këtij ekipi.“Është një mënyrë e jetës, duke qenë pjesë e një klubi dhe historisë të si Manchester Unitedit. Është një privilegj veshja e kësaj fanelle.“Jam pjesë e një klubi ku kaq shumë legjenda dhe shumë figurave historike që kanë kaluar nëpër këtë stadium gjatë viteve. Është diçka që ju pëlqen gjatë gjithë kohës, sa herë që e vishni fanellën, është një kënaqësi, nder dhe privilegj absolut”, tha spanjolli.“Jam shumë i lumtur, është e pabesueshme, fillimisht nuk e imagjinoni veten të fitoni as edhe një nga këto trofe”.“Por tani që e kam fituar katër herë është fantastike. I falënderoj shokët dhe tifozët e ekipit për dashurinë që më kanë dhuruar gjatë këtyre viteve”, shtoi ai. /albeu.com/