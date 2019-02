De Gea mund të bëhet lojtari më i paguar në Premier League

Shtuar më 18/02/2019, ora 13:53

Siç raporton Daily Mirror, portieri i Manchester Unitedit, David De Gea, mund të bëhet futbollisti më i paguar në Premier League , pasi Djajtë e Kuq janë duke bërë përpjekje ta bindin të nënshkruajë kontratë të re.Spanjollit i mbaron kontrata aktuale me klubin vitin e ardhshëm, prandaj Unitedi dëshiron të sigurohet se ai do t’ua përkushtojë atyre të ardhmen e tij.Prandaj, Unitedi është i gatshëm ta bëjë atë lojtarin më të paguar në futbollin anglez me një pagë javorë prej 365 mijë paund. /albeu.com/