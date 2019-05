De Gea pranë largimit, Manchester United në sulm për Donnarumman

Shtuar më 23/05/2019, ora 14:51

Manchster United është hedhur në sulm për portierin e Milanit, Gianluigi Donnarumma, raporton "The Sun", shkruan Albeu.com.Djajtë e Kuq e shohin italianin si pasuesin ideal të David De Gea për të cilin interes ka shfaqur Paris Saint Germain.Ndërkohë De Gea ka dhe 1 vit kontratë me Manchester United . Ai ende nuk ka rinovuar kontratë n me klubin anglez, prandaj duan ta shesin këtë sezon për mos ta humbur me parametra zero sezonin e ardhshem. /albeu.com/