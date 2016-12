De Laurentis gëzon napolitanët: Milik në fushë ndaj Realit

Shtuar më 24/12/2016, ora 17:34

Presidenti i Napolit, Aurelio De Laurentiis , ka folur rreth shërimit të shpejt të Arkadiusz Milik De Laurentiis është i bindur se sulmuesi polak do të jetë i gatshëm për sfidën kundër "galaktikëve" në Ligën e Kampionëve. Milik po bën një punë fantastike në stërvitje. Mendoj dhe jam i bindur se do të jetë gati për lojë në muajin shkurt. Më shumë mundësi do të jetë i gatshëm për sfidën në Santiago Bernabeu kundër Real Madridit”, ka thënë De Laurentiis