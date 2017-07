De Sciglio kthehet në Itali për të nënshkruar me Juven

Shtuar më 18/07/2017, ora 20:11

Mattia De Sciglio është kthyer në Itali për ta kompletuar transferimin te Juventusi, por thotë se akoma nuk ka kontaktuar me Massimiliano Allegrin Të martën, mbrojtësi i krahut ka arritur në aeroportin Malpensa të Milanos, duke u larguar nga turneu parasezonal i Rossonerëve në Kinë, shkruan Telegraf.“Jam mirë, kam pasur një udhëtim të gjatë dhe jam paksa i lodhur”, citon Calciomercato.com fjalët e italianit.Në pyetjen se a është i lumtur që do të ribashkohet me Allegrin , është përgjigjur: “Nuk është koha e duhur për t’iu përgjigjur kësaj pyetjeje”.“Do të kemi kohë për të biseduar, por tash më duhet të shkoj. Nuk kam kontaktuar me Allegrin ”, u ka thënë lojtari gazetarëve.Zonja e Vjetër thuhet se do t’i paguajë 12 milionë euro Milanit për lojtarin, i cili ka kontratë vetëm edhe një vit. /albeu.com/