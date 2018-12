Debuton ndaj Juves, Interi ka gati zyrtarizimin e Marottas

Shtuar më 01/12/2018, ora 22:00

Ndoshta duke parë tetë vitet e kaluara, vetë Giuseppe Marotta mund ta kishte menduar se përveçse një kalimi tek Interi , një debutim ndaj Juventusit nuk do të kishte qenë shumë korrekt, të paktën për drejtuesit bardhezinj, me të cilët ka punuar përkrah.Por Interi duket se e mendon ndryshe dhe ndoshta tani edhe vetë 61-vjeçari, duke parë edhe mënyrën sesi u largua nga Torino.Nëse të gjitha gjasat flisnin se ish-drejtori i përgjithshëm i Juves do të firmosë me Interin dhe sigurisht që dokumentacioni është mbyllur tashmë, mendohej se debutimi i tij do të vinte pas sfidës me “Zonjën e Vjetër”, të premten e ardhshme.Siç raporton “Corriere della Sera” debutimi i Marottës si drejtues i ri zikaltër do të vijë pikërisht ndaj Juves , për të ndezur edhe më shumë kështu duelin spektakolar të javës së ardhshme.