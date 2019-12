Deda: "Topi i Artë" më mërziti, Superioren e ndjek shumë pak

Shtuar më 05/12/2019, ora 23:13

Julian Deda në studion e Pressing, ka prekur disa tema. Aktori i mirënjohur foli për “Topin e Artë”, rolin e psikologut te futbollistët, emisionin Klanifornia dhe Superioren.TOPI I ARTË – “ Topi i Artë na mërziti, pasi unë jam fans i Cristiano Ronaldos”.FUTBOLLISTËT – “Ideja është këtu se ndonjëherë, psikologu janë vetë futbollistët, trajneri, presidenti i klubit. Emisioni duhet filluar, ndeshjet duhen filluar… me dhunë! Profesioni ynë është psiko-fizik dhe as ne nuk e kemi të lehtë të ndërtojmë skeçe e të shkruajmë skenare. Duhet me e ça portën dhunshëm. Nuk kemi rrugë tjetër.KLANIFORNIA – “Ne nuk duam të merremi me situatën politike, por t’i kënaqim njerëzit me humor, nga java tjetër besoj. Ne kemi vetëm këtë detyrë, të çojmë mesazhe dhe të argëtojmë njerëzit , që ta kalojnë këtë dramë”.SUPERIORE – “E ndjek, por shumë pak. Unë jam tifoz me Vllazninë, normalisht. Ne bëmë dhe një skeç, ku u munduam të rikrijonim atë videon virale të mësuesit që rraf nxënësit. Kam pasur unë një mësues matematike në shkollë, më ka rrah… Madje, më thoshte: Thirr dhe Zefin këtu ! (qesh)”./abcnews.al