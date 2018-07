Dejvi Bregu prezantohet si lojtar i Skënderbeut

Shtuar më 23/07/2018, ora 20:45

Zyrtarisht Dejvi Bregu është lojtar i Skënderbeut , duke mbyllur përfundimisht huazimin te Luftëtari. Mesfushori ka firmosur në janar të këtij viti kontratën 3-vjeçare, që e lidh me KF Skënderbeu deri më janar 2021.Pas huazimit për dy fazat e mbetura të sezonit 2017-2018 dhe Kupat e Europës tek ekipi i Luftëtarit, klubi zgjodhi të kthejë në Korçë talentin 22-vjeçar, i cili menjëherë është vënë nën urdhrat e trajnerit Orges Shehi për të vijuar përgatitjet për sezonin e ri.Pas fotove zyrtare, Bregu doli në konferencë për shtyp ku u përgjigj: "Skënderbeu është ekipi më i mirë në Shqipëri dhe titulli mbetet objektivi ynë primar. Do të jap jo 100%, por 200%. Nuk kam nevojë të motivohem, sepse vetë emri i Skënderbeut të motivon. Jam gati për këtë sfidë”, u shpreh ndër të tjera Bregu në të parën dalje publike me fanellën bardhekuqe". /albeu.com/