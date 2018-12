Del dokumenti që fundos Ronaldon: Ajo me dëmtoi peni*in! Ishte e shtrirë anash dhe iu afrova

Shtuar më 01/12/2018, ora 12:00

Gazeta gjermane "Der Spiegel" ka publikuar sot një dokument, i cili pritet ti hapë sërish punë yllit të Juventusit Cristiano Ronaldo Sipas këtij dokumenti , i cili i referohet një dëshmie të Ronaldos në vitin 2009, ylli juventin pranon se modelja amerikane Kathryn Mayorga i ka thënë disa herë "jo", kur ai i është afruar për të krye marrëdhënie seksuale, por ai nuk ndaloi, raporton Albeu.com."Ishte diçka e vështirë, sepse ajo më dëmtoi edhe penisin. Ajo ishte shtrire në krah dhe unë iu afrove nga pas duke kryer marrëdhënie në atë pozicion.Në atë moment ajo nuk kundërshtoi, ndërsa më parë më kishte thënë disa herë jo. Ishte diçka e shpejt që zgjati diku tek 5-7 minuta", dëshmonte Ronaldo në vitin 2009 në lidhje me akuzat e përdhunimit.E veçanta e këtij dokumenti të publikuar në mediat gjermane ka të bëjë me faktin se kur janë marrë në pyetje 9 vjet më parë, as Ronaldo dhe as modelja./albeu.com/