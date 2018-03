Dembele del hapur: E dija se një ditë do luaja përkrah Messit

Ousmane Dembele akoma nuk e ka gjetur ritmin pozitiv në ndeshjet e luajtura për Barcelonën, por ai ka treguar nga fëmijëria e tij se një ditë do t’a shihte veten duke luajtur me Lionel Messin Ish-sulmuesi i Borussia Dortmundit ka shprehur admirimin e tij për 5 herë fituesin e topit të artë duke thënë:“U përqendrova në përpjekjen për t’u qetësuar, mendova se ishte më mirë të kishim dëmtimin në fillim të sezonit sesa më vonë kur pritet më shumë”, tha fillimisht Dembele “Unë kam luftuar shumë që të jem aty ku jam tani dhe e dija që unë do të luaja me Messin një ditë” tha Dembuzi. /albeu.com/