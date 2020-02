Dembele gati t'i nënshtorhet nesër operacionit

Shtuar më 10/02/2020, ora 19:37

Ylli francez i Barcelonës, Dembele , vazhdon të vuajë nga lëndimet e njëpasnjëshme, që po ia pamundësojnë shfrytëzimin maksimal të potencialit të tij të madh.Kur mendohej se lojtari ishte afër rikthimit , ai pësoi një tjetër lëndim në stërvitje, i cili do ta shtyej datën e rikthimit Mësohet se Dembele ka udhëtuar sot drejt Turku të Finlandës, ku ai do t’i nënshtrohet një operacioni.Nuk dihet akoma saktë se sa do të mungojë francezi. Pas operacionit pritet të mësohet më saktësisht për rikuperimin e tij.