Dembele konfirmon të ardhmen e tij

Shtuar më 28/11/2018, ora 18:15

Ousmane Dembele është kthyer në një lojtar shumë i diskutueshëm te skuadra e Barcelonës . 21-vjeçari është vendosur kohët e fundit në qendër të kritikave për mënyrën e sjelljes dhe kapriçove të tij. Mesfushori francez ka qenë i lidhur me një largim të mundshëm nga klubi katalanas.Megjithatë lojtari që u transferua nga Borusia e Dortmundit pas gjithë fjalëve të mediave tani duket se i ka dhënë një mesazh të qartë Barcelonës Sipas ESPN lojtari mendohet t’i jetë drejtuar klubit me fjalët: “Nuk e dua largimin nga Barcelona në janar”. Kujtojmë se Dembele i dha një pikë shumë të rëndësishme Barcelonës me golin e shënuar ndaj Atleticos së Madridit.