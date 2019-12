Dembele mendon largimin, nis negociatat me dy klube europiane

Shtuar më 06/12/2019, ora 21:18

Aventura e Ousmane Dembele te Barcelona po shkon drejt fundit.Sulmuesi francez ka qënë tepër "difektoz" në eksperiencën te katalanasit, duke qëndruar më shumë në infermieri se në fushë.Por kjo nuk e ndalon Dembele që të bëj pjesë në listën e dëshirave të shumë klubeve europiane . Dhe në fakt, sipas asaj që raporton "El Desmarque", 22-vjeçari mund të transferohet në Premier League.Ish agjenti i tij, kur Dembele ishte pjesë e Borussia Dortmund tregon se lojtari ka nisur bisedimet me Chelsea dhe Manchester City. Negociatat janë në periudhë fillestare, teksa akordi mund të arrijë që në merkaton e janarit.Shifrat mbeten enigmë, por besohet se Barcelona do ta lejojë sulmuesin që të largohet në formulën e huazimit me të drejtë shitje në fund të sezonit.