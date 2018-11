Dëmtohet Suarez, shikoni sa do të mungoj uruguajani

Shtuar më 26/11/2018, ora 16:45

Barcelona ka treguar se është një skuadër që di të fitojë edhe pa “yje”, por gjithsesi në rast dëmtimesh përsëri meraku është i madh.I fundit që tremb katalanasit është sulmuesi uruguajan Luis Suarez i cili ka pësuar një dëmtim në gjurin e tij të djathtë dhe tashmë do të duhet që të mungojë për 2 javë. Suarez do të humasë kështu ndeshjen me PSV-në në Champions League si dhe ndeshjen me Villarrealin në La Liga. /albeu.com/