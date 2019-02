Dëmtohet ylli i Juventusit

Shtuar më 05/02/2019, ora 22:15

Juventusi ka marrë një lajm të keq, pasi sot u konfirmua se anësori brazilian do të mungojë për një kohë të pacaktuar si pasojë e një lëndimi Douglas Costa do të mungojë për një kohë të pacaktuar për shkak të një lëndimi muskulor, ka njoftuar skuadra bardhezi.Corriere dello Sport raportoi sot më herët se Costa kishte dëmtuar muskulin në barazimin e Juves me Parman, dhe tani klubi njofton se gjendja e tij do të vëzhgohet në baza ditore.28-vjeçari u përfshi në një aksident rrugor të hënën në mëngjes, por shpëtoi pa lëndime. /albeu.com/