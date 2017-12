Dëmtohet ylli katalanas, mungon në El Clasico

Shtuar më 15/12/2017, ora 20:40

Barcelona ka marrë një lajm të keq pas stërvitjeve së sotme, pasi është lënduar Gerard Anësori spanjoll, Gerard Deulofeu ka pësuar një lëndim gjatë stërvitjeve të sotme dhe pritet të mungojë në ndeshjet e ardhshme, shkruan Albeu.com.Ai ka kryer testet mjekësore, të cilat rezultojnë se Deulofeu do të mungojë për 10 ndeshjet e ardhshme. Deulofeu kështu do të mungojë edh në El Clasico ndaj Real Madridit, e cila do të zhvillohet me 23 dhjetor në Santiago Bernabeu. /albeu.com/