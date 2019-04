Dënohet fusha e Laçit, vendimet e plota të Komisionit të Disiplinës

Shtuar më 25/04/2019, ora 16:34

Komisioni i Disiplinës pranë Federatës Shqiptare të futbollit ka publikuar sot vendimet për javën që lamë pas në futbollin shqiptar.Bie në sy dënimi i stadiumit të Laçit për një ndeshje, pasi në sfidën me Skënderbeun (1-0) u hodhën sende në fushën e lojës nga tifozët.Nga këto sende u dëmtua dhe Krsiti Vangjeli, lojtari i skuadrës korçare.Kështu që ndaj Kastriotit në javën e 32-të, do të luhet pa tifozë. Një shans i mirë edhe për krutanët që luftojnë për mbijetesë.Vendimet e plota të Komisionit të Disiplinës 1. KF “Laçi”, për sjellje të gabuar të spektatorëve duke hedhur sende në fushën e lojës në bazë të Nenit 66/1/ të KDS, dënohet me zhvillimin e 1(një) ndeshje pa spektatorë në stadiumin përkatës.2. FK “Tomorri”, në bazë të Nenit 13/1 te KDS paralajmërohet se në rast përsëritje te shkeljes përkatëse, do të jetë subjekt i masave që parashikon Kodi i Disiplinës Sportive dhe rregulloreve të tjera te FSHF.3. Lojtari i FK “Kukësi B”, Klodian Duraku, për dhunë ndaj kundërshtarit të ndeshjes, në bazë të Nenit 48/1/e të KDS, dënohet me 5(pesë) ndeshje pezullim nga aktivitetet.4. Lojtari i “FC Internacional Tirana”, Eljo Shehaj për dhunë ndaj kundërshtarit të ndeshjes, në bazë të Nenit 48/1/e të KDS, dënohet me 5(pesë) ndeshje pezullim nga aktiviteti.5. Lojtari i KF “Shkumbini” Emiljan Lluca për sjellje josportive ndaj zyrtarit të ndeshjes, në bazë te Nenit 49/1/a të KDS, dënohet me 4(katër) ndeshje pezullim nga aktiviteti.6. KF “Iliria” U-19,për dështim në përmbushjen e përgjegjësive dhe për sjellje të gabuar të spektatorëve në baze të Nenit 65/3/a dhe Nenit 66/3/b te KDS dënohet me zhvillimin e 4(katër) ndeshjeve pa spektatorë.7. Zyrtari i KF Iliria U-19 Dashamir Çangu për ofendime ndaj zyrtarit të ndeshjes në bazë të Nenit 56/1/a dënohet me 2 (dy)ndeshje pezullim nga aktiviteti si dhe gjobe ne masën 100.000 (njëqindmijë) lekë. Në aplikim të Nenit 136 të KDS, gjoba paguhet në masën 3%.8. Lojtari i KS “Kastrioti” U-19,Kevin Sula,për sjellje të keqe ndaj zyrtareve të ndeshjes ,në bazë të nenit 49/1 /a të KDS dënohet me 5(pesë) ndeshje pezullim nga aktiviteti.9. KF”Bylis”U-19 në bazë të Nenit 13/1 të KDS paralajmërohet se në rast përsëritje të sjelljeve të gabuar të spektatorëve do jetë subjekt i masave që parashikon Kodi i Disiplinës Sportive dhe rregulloreve të tjera të FSHF.10. KF “Vllaznia” U-17 në bazë të Nenit 13/1 të KDS,paralajmërohet se në rast përsëritje të mospërmbushjes së përgjegjësive do jetë subjekt i masave që parashikon Kodi i Disiplinës Sportive dhe rregulloreve të tjera të FSHF.11. KS “Korabi” U-17 , për mos paraqitje në ndeshje kundër FC “Term” U-17 , në bazë të Nenit 55/1 të KDS, humbet ndeshjen në tavolinë me rezultatin 3 me 0 dhe zbritjen e 3(tre) pikëve nga klasifikimi.12. KF “Oriku” U-17 , për mos paraqitje në ndeshje kundër Football Republic U-17 , në bazë të Nenit 55/1 të KDS, humbet ndeshjen në tavolinë me rezultatin 3 me 0 dhe zbritjen e 3(tre) pikëve nga klasifikimi.13. Pranimin e kërkesës se lojtarit të KF “Skrapari”, Florjan Kopaçe për pezullimin e pjesës se mbetur te dënimit. Në bazë të Nenit 33/4 të KDS, lojtari Florjan Kopaçe vendoset në provë për një periudhë 6 mujore.14. Pranimin e kërkesës se lojtarit te KF “Butrinti”,Brunild Doka për pezullimin e pjesës se mbetur te dënimit.Në bazë të Nenit 33/4 të KDS, lojtari Brunild Doka vendoset në provë për një periudhë 6 mujore.15. Pranimin e kërkesës së lojtarit të KF “Delvina”,Dritan Mehmeti për pezullimin e pjesës se mbetur te dënimit.Në bazë të Nenit 33/4 të KDS, lojtari Dritan Mehmeti vendoset në provë për një periudhë 6 mujore.