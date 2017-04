Dënohet tifozi që hodhi fishekzjarrë në ndeshjen Itali – Shqipëri

Shtuar më 09/04/2017, ora 20:49

Incidentet e ndeshjes mes Italisë dhe Shqipërisë nuk do të kalojnë pa pasoja dhe kjo është më se e qartë.Në pritje të vendimit të FIFA-s për ndëshkimin me gjobë ndaj FSHF dhe atë thuajse të sigurt disiplinor ndaj tifozerisë kuqezi, Kuestura e Palermos ka dhënë vendimet e saj për tifozin e arrestuar në stadium për hedhje fishekzjarrësh.Tifozi ishte pjesë e grupit që hodhi fishekzjarrë në “Renzo Barbera” duke shkaktuar ndërprerjen e ndeshjes dhe është arrestuar falë identifikimit nëpërmjet pamjeve filmike të kamerave të stadiumit. Kuestura e Palermos ka dhënë paraprakisht për të masën e përjashtimit nga të gjitha ambientet ku zhvillohen aktivitetet sportive në territorin italian për tre vitet e ardhshme.Ndërkaq, po për këtë ndeshje, janë ndëshkuar edhe katër tifozë të tjerë, shtetas italianë, të cilëve do u mohohet për dy vite hyrja në ambientet sportive . Arsyeja? Kishin kaluar rrethimin me synimin për të ndjekur ndeshjen pa biletë./Albeu.com/