Depay thyen heshtjen, flet në lidhje me Barcelonën

Shtuar më 08/09/2020, ora 16:18

Memphis Depay ka komentuar raportimet e fundit në lidhje me transferimin e tij te Barcelona Memphis Depay ka komentuar spekulimet në lidhje me transferimin e tij te Barcelona Ylli i Olympique Lyon raportohet se është objektiv i trajnerit të ri të Barcelonës, Ronald Koeman "Duhet të presim dhe të shohim se çfarë ndodh, nesër do të bisedoj me Olympique Lyon. E di se ka interesim por nuk mund të them shumë, sidomos sepse ende nuk kam biseduar as me menaxherin tim", u shpreh Depay për "Telefoot". Koeman ka identifikuar Depayn si përforcimin e radhës në Camp Nou për të ndryshuar opsionet në sulm ku Luis Suarez pritet të largohet nga klubi.