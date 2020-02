"Derbi" anglez në garë për yllin e Real Madridit

Shtuar më 15/02/2020, ora 15:18

Edhe pse po aktivizohet nga trajneri Zindine Zidane në pjesën e dytë të sezonit me fanellën e Real Madrid , Isco me shumë mundësi do të largohet në fund të sezonit Fantazisti spanjoll do të jetë një prej emrave që do të largohen në verë dhe destinacioni më i mundshëm është Premier League, ku Arsenali dhe Chelsea janë gati t’u përgjigjen kërkesave ekonomike të lojtarit , por edhe të Real Plot 70 milionë euro është vlera e kartonit të Iscos, ndërsa zgjedhja e ekipit tëri do t’i takojë lojtarit , i cili duhet të vendosë nëse do të punojë mes Artetan apo me Frank Lampard