Derbi i mbijetesës, "Tirona Fanatics" gati për në Gjirokastër

Shtuar më 27/04/2019, ora 17:17

Tirana luan një nga transfertat më delikate të këtij sezoni.Këtë fundjavë, bardheblutë do të udhëtojnë drejt Gjirokastrës për tu ndeshur me Luftëtarin. Një rival delikat dhe aq më tepër i drejtpërdrejtë në rrugën drejt mbijetesës.Këtë herë, pritet një numër akoma më i madh i tifozëve, me grupimin " Tirona Fanatics " që i ka bërë thirrje simpatizantëve bardheblu se arsye për të munguar nuk ka."Nesër drejt Gjirokastrës arsye për mungesa NUK KA! Tirona ka nevojë për ne, Tirona ka nevojë për të vetmen gjë të pastër që ka, Tirona Nisja nga stadiumi ne 10:30, prezenca detyrim! Mos e le pa ardh, vetem per emrin e modh te TIRONES!Shifena neser!"-shkruan grupimi në rrjetin social "Facebook".Takimi mes Luftëtarit dhe Tiranës luhet të dielën e 28 prillit në orën 16:00. Ky 90-të minutësh është i vlefshëm për javën e 31-të të Kategorisë Superiore.