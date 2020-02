DERBI/ Inter - Milan, formacionet e mundshme

Shtuar më 09/02/2020, ora 10:03

Kanë mbetur më pak se 24 orë nga derbi i Milanos. Inter dhe Milan po përgatiten për një përballje tepër të rëndësishme, si për klasifikimin ashtu edhe për rëndësinë që ka kjo ndeshje për të dy skuadrat.Antonio Conte nuk do të mundë të llogarisë për këtë ndeshje shërbimet e Lautaro Martinez dhe Alessandro Bastoni, të cilët janë pezulluar, ndërsa mesfushorët Stefano Sensi dhe Roberto Gagliardini nuk janë 100% të gatshëm.Portieri dhe kapiteni Samir Handanovic ka shumë pak mundësi të luajë, sepse nuk u stërvit me topin as të shtunën për shkak të gishtit të thyer.Zikaltërit do të rreshtohet me një 3-5-1-1 që nëse është e nevojshme mund të shndërrohet në 3-4-2-1. Eriksen do të jetë titullar dhe do të qëndroj pas Lukakut që është i vetëm në majën e sulmit. Ndërsa nga ana tjetër, rikthehen Zlatan Ibrahimovic dhe Simon Kjaer, të cilët munguan në barazimin 1:1 kundër Hellas Verona për shkak të gripit. Kuqezinjtë do të rreshtohen me një formacion 4-4-1-1, me Calhanoglun që do të luaj pas Ibras.Formacionet e mundshme: Inter (3-5-1-1): Padelli; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Eriksen; Lukaku Milan (4-4-1-1): G Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Bonaventura; Calhanoglu; Ibrahimovic