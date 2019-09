Derbi nuk ndryshon ngjyrë, Tirana e detyruar të presë (VIDEO)

Shtuar më 29/09/2019, ora 21:10

Vazhdon mallkimi i derbit për Tiranën. Skuadra e Ardian Memës është mposhtur nga Partizanin me rezultatin 1-2, teksa makthi do të vazhdojë.Një përballje emocionuese që nisi me përplasjen e dy tifozerive, ndërkohë që bardheblutë u shfaqën më kërkues në minutat e para.Teksa Tirana kërkonte golin e avantazhit, ishte braziliani Melo, i cili pas një gafe të mbrojtëseve bardheblu, nuk fali duke cacur peshë zemrat e tifozëve të kuq. Partizani nuk u mjaftua me një gol, teksa 5 minuta më vonë, realizoi të dytin me Solomon, i cili goditi saktë më kokë, duke tronditur skuadrën e Memës Pjesa e parë u mbyll me avantazhin e 2 golave të skuadrës së Lerdës, ndërkohë që në fragmentin e dytë të lojës, bardheblutë kërkuan me çdo kusht golin, për të rihapur sfidën. Duhet të shkonte minuta e 79-të që Hasani të ngushtonte diferencën, por vetëm kaq, pasi ishin të kuqtë e Partizanit ata që festuan triumfin e radhës në derbi , duke u bërë padron i kryeqytetit.