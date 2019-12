Deschamps rinovon kontratën me Francën

Shtuar më 10/12/2019, ora 18:06

Didier Deschamps ka rinovuar bashkëpunimin e tij me Federatën Franceze të Futbollit, për të drejtuar “ gjelat ” deri në fund të Kupës së Botës 2022.Marrëveshja është njoftuar ditën e sotme, ndërsa Deschamps , që fitoi Kupën Botës vitin e kaluar me Francën, do të tentojë edhe mbrojtjen e trofeut në Katar, më 2022-shin.Didier Deschamps u ul në pankinën e Francës më 8 korrik të vitit 2012, ku zëvendësoi Laurent Blanc, pas një Europiani jo fort të suksesshëm dhe që atëherë ka arritur të çojë “ Gjelat ” në finalen e Euro 2016-ës dhe të fitojë Kupën Botës më 2018-ën.Vitin e ardhshëm Zidane dhe Franca e tij do të provojnë fillimisht suksesin në Euro 2020, ndërsa më pas do të mendojnë për Kupën Botës Katar 2022.