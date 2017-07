Dështoi me Toni Krosin, tani Inter fillon të ëndërrojë për Verrattin

Shtuar më 18/07/2017, ora 14:54

Sipas 'Sport Mediaset', Sabatini ka trokitur në dyert e PSG jo për Di Maria, por për të kërkuar Marco Verratti. Inter ka ofruar shumë para dhe kartonin e Joao Marios. Italiani dëshiron të shkojë në Barcelonë por deri më tani blaugranat janë refuzuar me insistim nga pronarët parizien. Lojtari do të jepte një shtytje të fortë largimit të Iniestës, përcjell Albeu.com. Spanjolli ka një kontratë deri në vitin 2018, në radarët e tij është dhe Juventus po ashtu. Me sa duket Suning është duke punuar për ta bindur atë për të kaluar në Milano. Ai duket si ëndrra e pamundur, ndërsa si realitet shikohet Matias Vecino, për të cilin Inter duket i gatshëm të paguajë klauzolën. /albeu.com/