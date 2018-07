Dështoi në Botëror, shikoni ku po i kalon Messi pushimet (FOTO LAJM)

Shtuar më 17/07/2018, ora 19:45

Sulmuesi argjentinas, Lionel Messi kaloi një javë pushime në Karaibe me gruan e tij dhe tre fëmijë dhe bëri një ndalesë të shkurtër në Barcelonë përpara se të shkonte në një destinacion të ri.Vendi i zgjedhur për pjesën tjetër të pushimeve është edhe një herë ishulli i Ibizas . Gjatë ditë s së sotme, Messi u shoqërua nga familja e tij që shijonte një ditë në plazh.Vitin e kaluar Messi ka kaluar disa ditë në Ibiza me Luis Suarezin, Cesc Fàbregasin me familjet e të dyve. /albeu.com/