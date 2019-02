Dështon transferimi i Marek Hamsik në Kinë

Shtuar më 06/02/2019, ora 23:45

Transferimi i Mark Hamsikut në Superligën kineze ka marrë një kthesë të papritur, pasi Napoli ka njoftuar se do ta pezullojë shitjen në Dalian Yifang, për shkak se kanë ndryshuar metodat e pagesës.Marrëveshja mes klubeve ishte arritur marrëveshje për Hamsik , të cilit lojtarët e Napolit madje ia bënë një aheng befasues për lamtumirën e tij mbrëmjen e kaluar.Megjithatë, sonte Napoli publikoi një komunikatë në uebsajtin e vet zyrtar duke deklaruar se e ka pezulluar shitjen Napoli ka vendosur ta pezullojë shitjen e Marek Hamsik te klubi kinez, metoda e pagesës nuk përputhet me aranzhimet e arritur në marrëveshje ”, thuhet në njoftimin e Napolit. Napoli pritej t’i arkëtonte 18 milionë euro plus 2 milionë të tjera në bonuse, ndërsa Hamsik 9 milionë në vit në Kinë. /albeu.com/