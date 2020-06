DETAJE/ Kur do të zyrtarizohet shkëmbimi Arthur-Pjanic?

Shtuar më 29/06/2020, ora 14:22

Barcelona dhe Juventus kanë arritur marrëveshje për shkëmbimin e dy mesfushorëve, por akoma asgjë nuk është zyrtarizuar.Sipas raportimeve të ‘Rac1’, shkëmbim-marrëveshja për Arthur-Pjanic do të zyrtarizohet këtë mbrëmje, në ora 18:30.Kujtojmë se Juventus do të paguajë 70 milionë euro për kartonin e mesfushorit brazilian.Barca në anën tjetër, do të jap 60 milionë për kartonin e Miralem Pjanic, duke bërë që të mbesin me 10 milionë euro fitime nga ky shkëmbim.