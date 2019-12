DETAJE/ Sa ditë do të presë Milani për 'PO-në' e Ibrahimovicit?

Shtuar më 05/12/2019, ora 10:50

Zlatan Ibrahimovic ka konfirmuar rikthimin në Itali.Në media po përflitet rikthimi i bujshëm i suedezit tek Milani , skuadra që kërkon të ngjitet në lartësinë e emrit dhe historisë.Sipas "Gazzetta dello Sport", kuqezinjtë do të duhet të presin edhe dhjetë ditë të tjera, përpara se të kenë një përgjigje Paolo Maldini dhe Zvonimir Boban e kanë luajtur rolin e tyre dhe tani presin "po" e sulmuesit 38-vjeçar. Kjo përgjigje duhet të arrijë në mesin e dhjetorit. Kontrata duket se fillimisht do të jetë për gjashtë muaj, por me mundësinë e rinovimit automatik edhe për një vit.Rinovimi do të vendoset në verë, në varësi të mënyrës sesi do të paraqitet suedezi në gjysmën e mbetur të sezonit aktual, në gjashtë muajt e ardhshëm. Milani do ta paguajë 6 milionë euro (neto) për një vit e gjysmë.