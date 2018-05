Dhe Liverpool i bashkohet gar me Chelsean dhe Cityn për Wilfried Zaha

Shtuar më 06/05/2018, ora 17:59

Sipas mediumit anglez The Sun, Liverpuli është bashkuar me Chelsean dhe Manchester Cityn duke synuar transferimin e sulmuesit të Crystal Palace Megjithatë, transferimi i yllit anglez nuk do të jetë i lehtë për asnjërën skuadër, pasi Palace kërkon 50 milionë funte për shërbimet e tij. Kuptohet që 25-vjeçari do të konsideronte një lëvizje nga Selhurst Park për mundësinë për të provuar përsëri veten në një nivel më të lartë.“Nëse kam mundësi të largohem përfundimisht, kjo nuk do të në trembë, çfarë ka ndodhur në të kaluarën”, ka thënë Zaha . /albeu.com/