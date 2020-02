Dhimbje koke për Mourinhon, Son mungon ndaj Leipzig

Shtuar më 18/02/2020, ora 14:40

Tottenham do të përballet me Leipzig me disa mungeësa të rëndësishme, përvec Kane që dihej "spurs" nuk do të kenë në dispozicon për ndeshjen në Champions edhe yllin tjetër Son.Lajmin për lëndimin e lojtarit e ka bërë të ditur vetë faqja e klubit nga Londra përmes një postimit."Heung Min Son do të mungojë për një kohë pas lëndimit që mori në ndeshjen kundër Aston Villas", ishte shkrimi i skuadrës angleze.Sulmuesi anësor, që i ndihmoi Spursave të fitonin kundër Aston Villas fundjavën që lamë pas, mund të mungojë në një periudhë shumë kruciale për skuadrën e Jose Mourinhos.Jug-koreani, me këtë lëndim të marrë, iu bashkohet partnerit të tij në vijën e sulmit, Harry Kane, i cili gjendet në bokse për më shumë se një muaj.Gjendja te skuadra londineze është paksa shqetësuese, marrë parasysh lëndimet që morën dyshja në fjalë.Stafi mjekësor do të mundohet të bëjë çmos për ta rikthyer sa më parë 27-vjeçarin në fushat e blerta, pasiqë për Kane tashmë dihet se do të mungojë të paktën deri në muajin prill.Tottenham e luan nesër ndeshjën e parë në kuadër të fazës së 1/8-ave të Ligës së Kampionëve kundër Leipzigut të Gjermanisë, derisa të shtunën përballet me Chelsean me rivalin direkt për top-katërsh në Premierligë dhe mungesa e Son në sulm do të jetë një mangësi e madhe për nënkampionët e Evropës.