Dhuna e tifozëve, amerikanët të shokuar nga frika

Shtuar më 07/04/2017, ora 12:24

Bashkëtrajneri i skuadrës së Vllaznisë në basketbollin e meshkujve, Bledar Gjeçaj , ka folur në lidhje me ngjarjet që ndodhën në ndeshjen ndaj Tiranës.“Ne nuk ishim përgatitur për atë që ndodhi. Nuk prisnim që tifozëria e Tiranës do të sillej në atë mënyrë. Ne shkuam për të luajtur sport dhe për të bërë një ndeshje normale. Edhe ne, por aq më tepër lojtarët tanë amerikanë mbetën të shokuar dhe janë të traumatizuar. Dhuna psikologjike që pësuan është shumë e rëndë dhe do të duhet pak kohë që ta marrin veten e tyre. Lojtarët dhe stafi nuk janë prekur, por ne ishim të pambrojtur dhe ishim në rrezik. Ndiheshim të kërcënuar dhe mund të ishte shumë e thjeshtë të ndodhte diçka e keqe. Ajo që shqetësoi shumë lojtarët është se në shkallët e Pallatit të Sportit kishin shumë nga familjarët e tyre dhe qëndruan në ankth, shkruan Panorama.Tirana ka ardhur dhe ka fituar në Shkodër. Askush nuk ka prekur askënd, i kemi mirëpritur. Shpresoj që të merren masat e duhura për të gjithë atë ngjarje të turpshme dhe të shëmtuar që ndodhi”, u shpreh Gjeçaj Gjithashtu lojtarët amerikanë Darryl Palmer dhe Chris Olivier si dhe trajneri Jeronimo Sarin janë shprehur se nuk kanë parë kurrë një situatë të tillë që i ka bërë të ndihen të frikësuar dhe të rrezikuar./albeu.com/