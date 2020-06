Di Canio kritikon "look"-un e Ronaldos: I turpshëm, nuk e vesh as për gjumë

Shtuar më 29/06/2020, ora 18:15

Stili i ri i veshjes, i promovuar nga Cristiano Ronaldo në rrjetet sociale nuk ka kaluar pa u vënë re dhe komentuar gjatë si në mediat sportive, ashtu edhe ato të modës.Megjithatë ish futbollisti italian, Paulo Di Canio e ka kritikuar stilin e portugezit dhe nga një studio televizive ku ishte i ftuar pas ndeshjes Parma-Inter, deklaroi se nuk do ta vishte as për të fjetur gjumë.“Look-u i Ronaldos ? Nuk do ta vishja as për të fjetur gjumë. Do të më vinte turp nga vetja edhe përpara pasqyrës, jo më të dilja me të”, deklaroi Di Canio