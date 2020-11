Diaz me fjalë të mëdha për Ibran: Ka moshën e babait tim por më ndihmon shumë

Shtuar më 11/11/2020, ora 10:22

Lojtari i Milanit, Brahim Diaz , ka folur për Movistar + në lidhje me ecurinë e tij te Milani Ai nuk mund të qëndronte pa folur në lidhje me Zlatan Ibrahimovicin, i cili ka moshën e babait të tij.Ibra – "Ai është në të njëjtën moshë me babain tim, por ai vazhdon të bëjë ndryshimin. Në futboll nuk ka moshë dhe ai po e tregon atë. Ne kemi një lidhje të shkëlqyeshme, ai më jep këshilla të mira dhe shkojmë shumë mirë. Të bësh pjesën tënde nuk është e mjaftueshme, gjithmonë duhet të punosh më shumë me të. Ai më thotë nuk ke mbaruar akoma, tani duhet të punosh me mua me muskujt e barkut. Ai kërkon shumë dhe ti përmirësohesh shumë". Milani – "Tani zbres më shumë minuta në fushë. Në Madrid isha mirë, por tani po jap më të mirë n e futbollit tim, duke treguar atë që mund të jap. Këtu është shumë më lehtë, sepse unë e dua futbollin".E ardhmja – "Unë jam përqendruar në Milano dhe këtu po bëj më të mirë n. Qyteti është shumë i bukur, me njerëz super miqësorë. Jam shumë i lumtur që jam në Itali, u përshtata mjaft shpejt. Jemi kryesues, ekipi është konkurrues, jemi të fortë dhe duhet të vazhdojmë me këtë dinamikë".Zidane – "Ne kemi një dashuri të veçantë dhe të ndërsjellë. Marrëdhënia midis tij dhe meje është shumë e mirë. Tani jam në Milano, luaj çdo tre ditë dhe kam më pak kontakte, por herë pas here marr një mesazh nga ai".