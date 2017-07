Diego Costa, “bomba” e radhës e gjigantit nga Seria A

Shtuar më 20/07/2017, ora 20:20

E ardhmja e Diego Costas do të jetë në futbollin italian.Sulmuesi në largim nga Chelsea , sipas gjitha gjasave karrierën do ta vazhdojë në Serie A, te skuadra e Milanit.Lajmin e ka bërë të ditur ‘ESPN’, ku raporton për interesimin e madh që ka skuadra nga ‘San Siro’ për sulmuesin spanjoll,Milani kërkon huazimin e Costas fillimisht, me mundësi blerje në fund të sezonit.Costa i është bashkuar Chelsea në vitin 2014, por pas përfundimit të këtij sezoni, atij i është kërkuar nga trajneri Antonio Conte që të gjejë një skuadër të re.Zëvendësuesi i tij te Chelsea , do të jetë Alvaro Morata, ish sulmuesi i Real Madridit. /albeu.com/