Disa nga arsyet kryesore se pse Modric do të qëndrojë te Real Madrid

Shtuar më 05/02/2019, ora 17:30

Luka Modric u spekulua gjatë gjithë vitit të kaluar se kërkon të largohet nga Real Madridi.Por, duket se gjërat kanë ndryshuar dhe raportohet se kroati ka vendosur të përfundojë karrierën te Los Blancos.Gazeta e përditshme spanjolle "AS", ka renditur disa nga arsyet kryesore që e kanë shtyrë mesfushorin të ndërroj mendim.Në fakt 33-vjeçarit i mbaron kontrata në verën e vitit të ardhshëm, por zyrtarët e kampionit botëror dëshirojnë ta kenë së paku deri në vitin 2022 lojtarin që u shpall më i miri në rruzullin tokësor.Një prej arsyeve kryesore thuhet se është familja dhe stabiliteti financiar, ku lojtari është i kënaqur me trajtimin që i bëhet në qytetin e Madridit.Gjithashtu përfshihet edhe fitimi i “Topi i Artë”, ndërtimin e një trashëgimi të qëndrueshme, paga si dhe marrëdhënia e mirë me presidentin e Realit, Florentino Perez. /albeu.com/