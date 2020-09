Ditë miqësoresh, tre ekipe të Superiores zbresin në fushë

Shtuar më 02/09/2020, ora 09:40

Tre ekipe të Superiores zbresin sot në fushë për miqësoret e radhës.Partizani i Ilir Dajës do të përballet me Pelister në stadiumin e Ohrit. Miqësorja e pestë për “Demat”, të cilët kanë fituar me Partizanin B dhe Pogradecin, kanë barazuar me Korabin dhe janë mposhtur nga Egnatia.Ekipi kryeqytetas do të luajë edhe të shtunën, teksa përballë do të ketë Struga Trim Lum. Në fushë zbret edhe Vllaznia. Ekipi i Brdaric, që po kryen fazën përgatitore në Korçë, do të ndeshet me Devollin dhe trajneri gjerman do të ketë mundësinë të provojë lojtarët e ofruar në merkato.Kastrioti-Dinamo është sfida e tretë. Krutanët janë rikthyer në Superiore dhe vijojnë punën nën drejtimin e Ndreut. Krutanët do të luajnë kundër “Nëndetëses” në stadiumin “Redi Maloku” të Fushë Krujës.Miqësoret e ekipeve të Superiores Kastrioti-Dinamo 17:00Devolli-Vllaznia 17:00Partizani-Pelister 17:30