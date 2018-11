Djali i Messit çmend rrjetet sociale me vallëzimin e tij (VIDEO)

Shtuar më 25/11/2018, ora 22:12

Një video qesharake e ka postuar Lionel Messi në profilin e tij zyrtar në Instagram. Djali i yllit të Barcelonës shihet duke vallëzuar me këngën e famshme LMFA- "I am sexy and i know it".Pastaj në fund të videos futet në video edhe djali tjetër, dhe pastaj fillojnë të lozin bashkë.