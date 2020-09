"Djali im nuk do të qëndrojë në Barcelonë", zbulohen detaje nga takimi i babait të Messit dhe Bartomeut

Shtuar më 03/09/2020, ora 09:20

Në një takimin profesional dhe me respekt, Josep Maria Bartomeu dhe Jorge Messi nuk arritën një marrëveshje mbi të ardhmen e djalit të këtij të fundit, Lionel Messi Jorge shoqërohej nga Rodrigo Messi , vëllai dhe këshilltari i Leos, ndërsa Bartomeu solli me vete kolegun e tij, drejtorin e klubit Javier Bordas.Ka qenë një frazë që është thënë nga babai i Leos, gjatë takimi, që ua ka bërë të qartë drejtuesve të Barcelonë s"> Barcelonë s që 6 herë fituesi i Topit të Artë e ka vendosur që mos qëndrojë në klub."Djali im nuk do të qëndrojë në Barcelonë," është fjalia vendimtare të cilën TyC Sports shkruan se përfaqësuesi i Messit ia tha presidentit të Barcelonë s"> Barcelonë s.Kjo është krejt e kundërta e pozicionit të Barcelonë s"> Barcelonë s, të cilët këmbëngulin se duhet të aktivizohet klauzola e lirimi me vlerë 700 milionë euro. Takimi ka zgjatur mbi një orë e gjysmë, por pa arritur që palët të bijën në një ujdi.