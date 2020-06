Do të shkarkohet në fund të sezonit? Setien: Zhurmë mediatike

Shtuar më 29/06/2020, ora 13:09

Trajneri i Barcelonës, Quique Setien , është në qendër të vëmendjes, pas barazimit të Barcelonës kundër Celta Vigo.E ardhmja e trajnerit është vënë në pikëpyetje dhe tashmë raportohet se ai nuk do të jetë në krye të stolit pas këtij sezoni.Lidhur me këto zëra është përgjigjur sot trajneri, në konferencën e tij për shtyp para ndeshjes me Atletico Madrid."Nuk ndihem më pak i fortë sesa isha në fillim. E di se si funksionojnë këto gjëra, fitoret fshehin disa gjëra, kurse humbjet jo. E kam përjetuar këtë", ka thënë Setien "Zhurma e medieve? Zhurma është puna juaj", ishte përgjigja e trajnerit për gazetarët. "Jam i fokusuar në atë që duhet të jem", ka thënë mes tjerash Setien Barcelona qëndron me dy pikë më pak sesa Real Madrid dhe secili hap i gabuar i radhës do të ishte me shumë gjasë një nokaut për Barcën. /