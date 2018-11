Dogji flamurin shqiptar, Ivan Bogdanov kthehet në një tifoz shembullor

Shtuar më 29/11/2018, ora 16:15

U luajt ditën e ndjeshme ndeshja e vlefshme për grupet e UEFA Champions Leagues mes skuadrës së Napolit dhe Crvena Zvezdës që përfundoi në shifrat 3 me 1 në favor të ekipit të drejtuar nga Carlo Ancelotti.Por ajo që ra në sy ishte prania në stadium edhe e ultrasit që dogji shqiptar në ndeshjen midis Italisë dhe Serbisë.Por ajo që i befasoi të gjithë ishte sjellja e Bogdanovit i cili nuk shkaktoi as edhe për një moment trazira në stadium . Ai këtë radhë nuk dogji as edhe ndonjë flamur, por thjesht është parë duke kënduar për skuadrën e tij.