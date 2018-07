Dortmund fiton me përmbysje ndaj Liverpoolit (VIDEO)

Shtuar më 22/07/2018, ora 23:57

Borussia Dortmund ka fituar me përmbysje ndaj Liverpoolit në "Bank of America Stadium", ndeshje e vlefshme për International Champions Cup.Pjesa e parë përfundonte në avantazh për të "Kuqtë" e Jurgen Klopp me golin e mbrojtësit holandez, Virgil van Dijk.Në të dytën Dortmund përmbys gjithçka me golat e Christian Pulisic (66' & 89) dhe Jacob Larsen (93').Kështu Dortmund arriti të fitonte me shifrat e përgjithshme 1-3 ndaj Liverpoolit të Jurgen Klopp . /albeu.com/