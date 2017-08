Dortmund gjen Dembelen, e dënojnë pasi i bëri me zemër

Shtuar më 10/08/2017, ora 17:40

Borussia Dortmund sapo ka lëshuar një deklaratë në lidhje me Ousmane Dembele , i cili ka humbur trajnimin sot mes raporteve që lidhin francezin me një lëvizje në Barcelonë. Dortmund shkruante: " Ousmane Dembele humbi trajnimin e sotëm të BVB pa ndonjë ARSYE. Lojtari duket se e ka bërë atë me dashje. Për shkak të kësaj sjelljeje, ne do ta sanksionojmë atë, lojtari është ende në Dortmund dhe në konsultim me trajnerin tonë e kemi pezulluar atë nga të gjitha praktikat dhe aktivitetet e ndeshjeve deri në javën e ardhshme pas ndeshje sonë", përcjell Albeu.com.Të paktën tifozët e Dortmundit janë të qetë momentalisht pasi shumë prëj tyre prisnin zyrtarizimin e tij tek Barcelona. /albeu.com/