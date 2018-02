Dortmund po mendon t'i ofrojë rinovimin e kontratës Marco Reus

Shtuar më 28/02/2018, ora 17:30

Borussia Dortmund po planifikon të mbajë Marco Reus duke i ofruar një kontratë të re.Gjermanit i ka mbetur edhe 18 muaj në marrëveshjen e tij në "Signal Iduna Park" dhe ende nuk është dakord me rinovimin e kontratës Ai u kthye nga një lëndim këtë muaj ku shënoi dy gola në dy ndeshjet e fundit të Bundesligës kundër Borussia Monchengladbach dhe Augsburg.Zorc thotë se 28-vjeçari nuk donte të diskutonte kushtet e reja deri sa u gjet, por tani pret që negociatat të marrin ritmin e duhur."Ne e kuptuam plotësisht se Marco nuk donte të hynte në negociata për rinovimin e kontratës gjatë lëndimit të tij", tha ai për Sport Bild."Dhe, sigurisht, ne tani do të intensifikojmë bisedimet". Reus , i cili u transferua në Dortmund nga Gladbach në vitin 2012, është lidhur me një lëvizje të mundshme në Liverpool.Megjithatë, është raportuar në Gjermani se përfaqësuesit e lojtarit kanë mbajtur bisedime paraprake me zyrtarët e Dortmundit në një kontratë të re. /albeu.com/