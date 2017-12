Dortmund vendos për fatin e Aubameyang në merkaton e janarit

Shtuar më 14/12/2017, ora 12:46

Borussia Dortmund nuk do të shesë Pierre-Emerick Aubameyang gjatë merkatos së janarit Lajmin e raporton prestigjiozja gjermane “Sport Bild”. Për sulmuesin është përfolur për një “divorc” të mundshëm me verdhezinjtë, por për momentin në shtëpinë e gjermaneve nuk ka ardhur ende një ofertë zyrtare, me kartonin e lojtarit të vlerësohet 70 milionë Euro Megjithatë Dortmund s’dëshiron të humbasë Aubameyang të paktën deri në verë, pasi shpreson që më ndihmën e lojtarit nga Gaboni të sigurojë kualifikimin në Champions League. /albeu.com/