Drejtori Sportiv i Leipzigut flet për mos-transferimin e Mbappes tek skuadra gjermane

Shtuar më 13/10/2017, ora 17:45

Drejtori sportiv i Leipzig , Ralf Rangnick tha për Bild një anekdotë kurioze rreth një prej yjeve të futbollit botëror që do të flasin për vitet e ardhshme, dhe ai Kylian Mbappe.Dhe kjo është se Rangnick pranoi se në ditën e tij kishte lidhje me sulmuesin francez, por gjithashtu shpjegon arsyet pse operacioni nuk u materializua: "Ne kishim emisionin të përfunduar për Mbappé. Problemi është se ne sapo kishim shkarkuar Alexander Zorniger dhe në atë kohë nuk e dinim se kush do të ishte trajneri ynë ", shkruan Albeu.com.Ai pranoi se babai i sulmuesit i dha atij përparim me kusht që Rangnick ta trajtonte atë: "Nëse unë e siguroja atë se do të isha trajner, do t'i kisha besuar djalit të tij menjëherë, por ishte një premtim që nuk mund ta bëja në atë kohë."Në atë kohë, Mbappé ishte vetëm 16 vjeç (që ishte tashmë në Monaco) dhe Leipzig ishte ende në divizionin e dytë gjerman. /albeu.com/