Drejtuesit e 2 skuadrave londineze udhëtojnë drejt Stambollit për të ndjekur Muriqin

Shtuar më 27/09/2019, ora 17:55

Vedat Muriqi vazhdon ta tërheqë interesimin e skuadrave evropiane.Ylli kosovar do të jetë i angazhuar gjatë javes me skuadrën e tij, në derbin më të madh në Turqi, Fenerbahce–Galatasaray.Sipas "Sportwitness"-it gjatë kësaj ndeshjeje pritet që të jenë prezentë në stadium edhe drejtuesit e West Ham, të cilët do të monitorojnë Vedat Muriqin.Pas Muriqit janë edhe skuadra si Manchester Unitedi e Tottenham, me zyrtarët e këtyre të fundit të cilët po ashtu pritet të jenë prezentë në Turqi.